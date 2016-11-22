Калуга, 22 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. На 81 млн рублей выросла за сентябрь общая задолженность за поставленные потребителям энергоресурсы в калужском регионе и по состоянию на 1 октября 2016 года составила 4 млрд 377 млн рублей. Об этом рассказал на заседании регионального правительства 22 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Алексей Шигапов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы ведомства, столь высокая месячная задолженность пришлась на начало отопительного сезона. Между тем, сумма просроченной задолженности снизилась на 284 млн рублей. Также произошли значительные изменения в структуре просроченной задолженности. Ресурсоснабжающие организации активизировали свою работу по взысканию средств с должников, ими были поданы иски в суд на сумму 629 млн рублей. В итоге исковая задолженность увеличилась на 345 млн рублей.

Калужский министр подчеркнул, что сама структура задолженности осталась прежней. Основными неплательщиками за энергоресурсы по-прежнему остаются управляющие компании (порядка 60%). Население и промышленные предприятия задолжали от 20 до 30%. Оставшаяся задолженность приходится на федеральный (от 8 до 15%) и областной (до 2%) бюджеты.

Впрочем, более 200 млн рублей смогло погасить за энергоресурсы государственное предприятие «Калугаоблводоканал».

Между тем, специалисты министерства прогнозируют рост задолженности за энергоресурсы в ноябре, в основном за счёт потребления газа и услуг теплоснабжения. Так, по состоянию на 21 ноября задолженность по энергоресурсам составляет уже 4 млрд 865 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищения.