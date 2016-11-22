Москва, 22 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Наиболее популярным автомобилем российского производства на вторичном рынке является LADA Samara. За десять месяцев текущего года было продано 355,5 тыс. таких машин с пробегом, что на 9% меньше, чем с января по октябрь 2015 года, сообщает агентство «Автостат».

Lada.ru LADA Samara

На втором месте рейтинга подержанных отечественных авто находятся LADA Classic, проданные в количестве 258 тыс. единиц (-15% к прошлому году). Далее идут вазовские «десятки», перепроданные в числе 203,8 тыс. шт (-6%).

С 4-й по 7-ю позиции рейтинга также занимают автомобили «АвтоВАЗа», это LADA Priora (135,3 тыс. шт.; +12%), LADA 4×4 (93,7 тыс. шт.; +1%), LADA Kalina (93,5 тыс. шт.; +9%) и LADA Granta (48,2 тыс. шт.; +54%). Только 8-ю позицию занимает ГАЗ-3110 «Волга», перепроданная в количестве 27 тыс. машин (-17%).

В ТОП-10 также вошли автомобили «Ока» (23,4 тыс. шт.; — 16%) и УАЗ-3151 (15,7 тыс. шт.; — 7%). В целом с января по октябрь включительно объем рынка подержанных отечественных машин составил 1,33 млн единиц, что на 4,9% меньше, чем в 2015 году.