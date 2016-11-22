Москва, 22 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Москву прилетел голливудский актёр Стивен Сигал. Цель его визита — получить паспорт гражданина России. Об этом сообщил представитель актёра Анар Рейбанд, передаёт телеканал НТВ.

K Zhestovskaya Стивен Сигал

«Стивен прилетел в Россию еще в субботу, 19 ноября, мы старались не делать из этого шумихи», — пояснил Рейбанд.

Американцы не разглашают программу пребывания Сигала в Москве. Они рассчитывают, что российский паспорт актёру вручат в ближайшее время.

Напомним, Сигал получил российское гражданство 3 ноября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Принять в гражданство РФ Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США», — говорится в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Сигал обращался к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство в течение длительного промежутка времени. «Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами к нашей стране», — сказал он.