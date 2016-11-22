Москва, 22 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России предупредил о возможном усилении кибератак на российские финансовые организации (банки) в преддверии новогодних праздников. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Есть вероятность усиления различных видов атак (публикации негативного и провокационного характера в соцсетях, DDoS-атаки, рассылки вредоносного программного обеспечения и т.д.) в течение декабря 2016 г», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2016 г. ряд крупных баков РФ подверглись одновременной DdoS-атаке, производившейся с нескольких тысяч компьютеров в ряде стран. Нападения были отражены системами защиты банков.

Позже в «Лаборатории Касперского» отметили, что подобная кибератака стала первой в текущем году.

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