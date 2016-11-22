Москва, 22 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Минзравом РФ разрабатывается положение о порядке и сроках проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, в рамках которого продумываются альтернативы пробе Манту. Об этом говорилось сегодня, 22 ноября, на совместном совещании представителей Уполномоченного и Министерства здравоохранения РФ по вопросу организации туберкулинодиагностики, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

GregMontani Проба Манту

В адрес Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка постоянно поступают обращения от родителей с жалобами на отказ в зачислении в учебное учреждение по причине отказа от пробы Манту.

При этом действующее законодательство не предусматривает никаких последствий отказа от пробы или от проведения флюорографического обследования, также не предусмотрены дополнительные осмотры специалистами не привитых детей, сдача дополнительных анализов и прохождение дополнительных процедур.

По мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сегодня особенно важно проводить информационно-разъяснительную работу как с родительской общественностью по вопросу социальной важности профилактики туберкулеза, так и с врачами-фтизиатрами по вопросу возможности проведения альтернативных способов туберкулинодиагностики (помимо пробы Манту) при решении вопроса о выдачи заключения ребенку об отсутствии заболевания.

Отметим, во многих странах мира широко используется для диагностики туберкулеза Квантифероновый тест. В России он также широко используется для диагностики заболевания наряду с другими существующими иммунологическими тестами (Т-СПОТ, Тубинферон, Диаскинтест). Однако данные тесты являются обязательными только в алгоритме диагностики заболевания в группах риска и при клинических симптомах и, по мнению специалистов, не являются достойной альтернативой пробы Манту.

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