Сургут, Югра, 22 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Сургутские дачники обратились к прокурору ХМАО-Югры с жалобой на катастрофическую ситуацию с электроснабжением в их поселках. Надзорное ведомство организовало проверку, сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Члены семи дачных кооперативов «Кедровый-16», «Сосновый бор», «Березовое», «Рябинка», «Летние Юрты», «Пищевик» и «Виктория» публично обратились с просьбой о помощи в прокуратуру, к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и главе Сургута Вадиму Шувалову с криком о помощи. «Первые морозы в осенне-зимний период 2016/2017 года показали катастрофическую ситуацию, сложившуюся с электроснабжением наших поселков, — пишут они в петиции. — Единственная высоковольтная линия ФИДЕР «Виктория», ведущая в нашу сторону, не выдерживает того числа потребителей, которые подключены к источнику энергоснабежния РП-143, принадлежащей СГЭС («Сургутские городские электрические сети» — примечание РЕ). Электричество постоянно отключается, оставляя тысячи домов без тепла, света и водоснабжения в сорокаградусные морозы».

Сургутяне сообщают, что им удалось узнать, якобы небольшая часть ЛЭП, на правах аренды принадлежит директору эксплуатирующей эту сеть организации ООО «Северремприбор» Валентину Давыдову. Оставшаяся, большая часть той же ЛЭП, — вообще бесхозная. «Её отказываются брать на баланс все, к кому бы не обращались, в том числе и тот-же господин Давыдов. Ни о какой модернизации, перекладке линий речи нет. Между тем, с дачников взимается достаточно высокая плата за потребление электроэнергии: 2 рубля 63 копейки за киловатт плюс 11,7% потерь. В итоге — 2,93 рубля за киловатт. В некоторых кооперативах платежи за электроэнергию доходят до 3,5 рублей за киловатт».

Сургутяне напоминают, что в коттеджных и дачных поселках на постоянной основе живут тысячи человек."Мы просим передать бесхозные ЛЭП на баланс СГЭС, Тюменьэнерго, любой крупной, специализированной компании, которой под силу решить возникшие проблемы вместе с дачниками или самостоятельно. Мы просим провести реконструкцию сетей, добавить ячейки на РП-143 и устранить сам факт возникновения перегрузок, сделав подстанцию и провода с максимальным запасом», — взывают в петиции сургутские дачники.