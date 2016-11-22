Москва, 22 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Количество банкротств компаний, привлекавшихся ранее к приватизации, побудило правительство назначить на процесс одного монополиста плюс банковскую структуру. Об этом 22 ноября в ходе «Форума действий» ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда мы говорим, что госимущество продаётся первоначально заявленной рыночной стоимости, то надо помнить, что рыночная стоимость определялась в разные периоды по-разному, но ведь раньше так и было: на каждую сделку по приватизации Росимущество привлекало компании, и в итоге увеличилось количество банкротств, и затягивались процедуры подготовки к аукционам. Именно поэтому правительство решило назначить одного монополиста плюс структура банковская», — сказал Путин.

По его словам, примеры, озвученные на форуме, «не самые лучшие, но это выбор: что-то продавать или оставить на будущее»: «Есть специалисты, которые считают, что цель приватизации — не только в фискальном результате, а в изменении структуры экономики в надежде на то, что, попав в частные руки, отрасль начнёт лучше функционировать и государство получит больше налоговых отчислений».

Путин напомнил о том, «что в Питере происходит», где «на конкурс вообще никто не заявился»: «Нужно продолжить контроль за мероприятиями подобного рода. Нужно посмотреть, как отработают два избранных правительством агента для того, чтобы решать задачи».

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин принимает участие в «Форуме действий» ОНФ. Главными темами форума стали итоги деятельности трёхлетнего существования ОНФ, а также исполнение «майских указов».