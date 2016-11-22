Красногорск, 22 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Дилетант против эксперта». реж Саймон Динселл, Мэттью Гиллби, Атул Мальхотра. 2014. США Детектор лжи

Министерство экологии и природопользования Московской области намерено усилить служебный контроль за деятельностью своих инспекторов и даже проверять соискателей на должность госслужащего на детекторе лжи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

По словам первого заместителя министра Павла Кириллова, контроль за сотрудниками будет ужесточен на всех этапах их работы, начиная с момента приема. Чиновник отметил, что в министерстве даже рассматривают возможность добровольного тестирования кандидатов в инспектора на детекторе лжи: «Людям, которым нечего скрывать, нет смысла от них отказываться».

Отмечается, что ранее министерство предпринимало различные меры профилактики коррупции и нарушений законодательства в сфере защиты прав предпринимателей при осуществлении экологического контроля.

Тем не менее, как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в подмосковном Одинцово был задержан государственный инспектор Минэкологии, ответственный за надзор в области использования и охраны водных объектов. Госслужащего подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 80 тысяч рублей за отказ от проведения проверки и от привлечения его к административной ответственности и общее покровительство.

«Мы заинтересованы в максимальной прозрачности работы наших инспекторов. Ведется постоянная совместная работа минэкологии и правоохранительных органов. Результатом такой работы стало выявление случая в Одинцовском районе, где сотрудник эконадзора подозревается в получении взятки», — резюмировал Павел Кириллов.

Как заявляют в областном Минэкологии, в 2016 году министерство провело две комплексные проверки в отделах экологического надзора, по итогам которых были уволены три инспектора.