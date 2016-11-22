Бухарест, 22 ноября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Примирению и нормализации отношений между Россией и Румынией препятствует враждебная риторика со стороны Бухареста, размещение на территории Румынии иностранных войск и отсутствие интегрированной исторической концепции отношений двух стран и народов. Об этом заявил в интервью румынскому телеканалу Realitatea TV посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

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«Россия и Румыния… Мы находимся здесь, в Бухаресте, где с самого высокого уровня слышна только враждебная риторика, но говорим о примирении. Примирение означает усилие… Необходим широкий социальный консенсус. Может, мы сделаем это усилие. Но вы только и делаете, что приглашаете иностранные войска на свою территорию (…), однако, когда русские войска были перемещены внутри нашей национальной территории, нас обвинили Бог знает в чем, в том, что действия России негативно влияют на хрупкий региональный баланс безопасности», — сказал Кузьмин.

По словам российского посла в Бухаресте, российское влияние на Румынию исторически не было только негативным, как об этом говорится в агрессивной антироссийской риторике, звучащей с румынской стороны. «Россия воевала, чтобы освободить Балканы, в том числе будущее Румынское королевство, жертвуя жизнью и деньгами, в силу общего православного наследия», — сказал он. Кузьмин добавил, что это было продиктовано чувством дружбы и духовной солидарности.

Посол отверг утверждение о том, что соседние с Румынией страны, такие как Болгария, Сербия и Венгрия, находятся под российским влиянием. Что же касается румыно-российского сотрудничества, то, по словам Кузьмина, они просто обязаны сотрудничать ввиду географической близости и торгово-экономических интересов.

Говоря об исторических разночтениях между двумя странами, российский посол призвал «следовать европейскому примеру, как например произошла интеграция исторического курса между Францией и Германией, которые воевали в течение сотен лет». «И это выход», — подвел итог Валерий Кузьмин.