Москва, 22 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 23 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 72,98 копейки и составил 63,6282 руб.

Курс евро к рублю упал на 81,98 копейки — до 67,5413 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 77,03 — до 65,3891 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги на Московской бирже 21 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 1,22%, до 63,91 руб., евро/рубль — на 0,91%, до 67,86 руб. По состоянию на 14:15 мск 22 ноября курс доллара составляет 36,7051 рубля, евро — 67,762 рубля.

Причина в росту российской валюты, по мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, в росте котировок на рынке нефти, где баррель Brent обновил максимумы ноября выше $50, набрав с открытия недели более 7%. «Кроме того, в пользу рубля сыграла динамика доллара на рынке Форекс — валюта столкнулась с фиксацией прибыли в условиях перекупленности. Все это обусловило уход USD под отметку 64 рубля», — считает аналитик.