Подвел снег: В Ингушетии сменят главу электросетевой компании
Магас, 22 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Ингушетии будет назначен новый руководитель регионального отделения электросетевой компании. К такому решению пришли глава республики Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор ПАО «Российскиесети» Олег Бударгин, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе главы региона.
Причиной смены руководства стала ситуация, которая возникла в республике в октябре нынешнего года, когда на Ингушетию обрушились мощные снегопады и службы МРСК не смогли справиться со стихией. Почти 30% населения остались без света, восстановительные работы велись несколько дней.
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Почти треть жителей Ингушетии осталась без света из-за непогоды
Провал работы структурных подразделений компании, по словам Евкурова, стал очевиден после первого же снега. И причиной этому является неэффективная работа руководителя МРСК Артура Аушева, которую глава региона назвал «слабой и во многом провальной».
Вместе со сменой руководителя, сетевую компанию Ингушетии ждут и другие преобразования. Так, в правительстве региона был поднят вопрос о формировании единой электросетевой компании республики. Это преобразование не отразится на тарифной модели и будет проходить путем слияния активов ПАО «Россети» и электросетевого имущества Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в правительстве.
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ингушетии Алихан Цечоев поручил Минимущества провести мероприятия по оценке объектов электросетевой инфраструктуры республики в соответствии с реестром проведенной инвентаризации и согласовать с ПАО «МРСК Северного Кавказа» вопросы ускорения процедуры слияния.