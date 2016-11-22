Магас, 22 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Ингушетии будет назначен новый руководитель регионального отделения электросетевой компании. К такому решению пришли глава республики Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор ПАО «Российскиесети» Олег Бударгин, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе главы региона.

Larisa-K Заснеженная улица

Причиной смены руководства стала ситуация, которая возникла в республике в октябре нынешнего года, когда на Ингушетию обрушились мощные снегопады и службы МРСК не смогли справиться со стихией. Почти 30% населения остались без света, восстановительные работы велись несколько дней.

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Почти треть жителей Ингушетии осталась без света из-за непогоды

Провал работы структурных подразделений компании, по словам Евкурова, стал очевиден после первого же снега. И причиной этому является неэффективная работа руководителя МРСК Артура Аушева, которую глава региона назвал «слабой и во многом провальной».

Вместе со сменой руководителя, сетевую компанию Ингушетии ждут и другие преобразования. Так, в правительстве региона был поднят вопрос о формировании единой электросетевой компании республики. Это преобразование не отразится на тарифной модели и будет проходить путем слияния активов ПАО «Россети» и электросетевого имущества Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в правительстве.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ингушетии Алихан Цечоев поручил Минимущества провести мероприятия по оценке объектов электросетевой инфраструктуры республики в соответствии с реестром проведенной инвентаризации и согласовать с ПАО «МРСК Северного Кавказа» вопросы ускорения процедуры слияния.