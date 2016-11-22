Москва, 22 ноября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. По итогам решения ОПЕК о заморозке добычи нефти цены на «черное золото» могут протестировать отметку 55 долларов за баррель. Однако добыча в США принесет на рынок нефти переизбыток, и в результате этого цены на нефть неизбежно упадут, полагает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Чуть больше недели остается до глобального события для рынков: 30 ноября состоится плановая встреча стран-членов ОПЕК. Прошли переговоры генерального секретаря ОПЕК с представителями странам, которые были основными «камнями преткновения» для соглашения: Ирак и Иран. Министр Ирана выразил оптимизм и назвал информацию о доработке соглашения многообещающей. Ирак же предложит три видения процесса сокращения добычи в рамках интересов картеля», — рассказал аналитик, подчеркнув, что на этих позитивных новостях цены на нефть продолжают свой рост и уже забрались выше 50 долларов за баррель.

Сама по себе позитивная риторика ОПЕК не является гарантией заключения соглашений, напомнил эксперт. «Позитивную риторику от участников переговоров мы видели и весной в Дохе, перед тем как сделка провалилась. Сейчас ситуация несколько иная, ОПЕК рискует своей репутацией, если не будет никаких решений», — предупреждает аналитик. Существует ряд серьезных факторов, способствующих росту добычи нефти, говорит Берлинов. «Дональд Трамп заявил в видеообращении, что 20 января, когда он вступит в права президента США, он намерен отменить ряд ограничений на производство энергоносителей, включая добычу сланцевой нефти и газа. Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 19 штук. Уже 22 недели количество буровых растет, это говорит о том, что скоро мы увидим и рост добычи нефти», — прогнозирует эксперт. Казахстан и Бразилия отказались от заморозки добычи, Россия может пойти на соглашение и заморозить добычу на уровне ноября 11,2 млн баррелей в сутки, рассказывает Берлинов. «Нигерия и Ливия продолжают увеличивать добычу. К концу 2016 года Ливия планирует добывать 900 тыс. баррелей в сутки», — такие цифры привел эксперт."Получается, что ОПЕК, как загнанное в угол животное: что-то предпринять надо, но цены выше 50 долларов за баррель вновь вызовут сланцевый бум в США. Возможно, на решении 30 ноября цены могут протестировать отметку 55 долларов за баррель, но в итоге добыча в США вновь принесет переизбыток на рынок. Может произойти падение нефти в район 42 долларов за баррель» — резюмировал эксперт.

30 ноября в Вене странами ОПЕК планируется подписание соглашения об ограничении добычи нефти.