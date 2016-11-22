Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Ошибка организаторов матча за мировую шахматную корону могла привести к тому, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен покинул пресс-конференцию. Об этом сообщил вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в интервью ТАСС.

SteenJepsen Шахматы

«Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым, — говорит Смагин. — Карякина (Сергея) в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять».

При этом президент Шахматной федерации Москвы добавил, что в поражении Карлсен может винить только себя.

«Такой ледяной душ заставит его многое изменить в своей игре, — добавил Смагин. — Победа Карякина важна, но нужно довести дело до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2016 г. норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уступил в восьмой партии матча представителю РФ Сергею Карякину. По итогам сыгранных партий счет составил 4,5:3,5 в пользу российского шахматиста.

Девятая партия между Карлсеном и Карякиным состоится 23 ноября.

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