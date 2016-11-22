Москва, 22 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Небольшие оазисы с жидкой водой могут существовать на Марсе: наблюдения показывают, что на планете присутствует водяной лёд. Такого мнения придерживаются в Институте космических исследований РАН, сообщает Discover 24.

GooKingSword Марс

Уточняется, что лёд находится в приполярных областях Марса. Он является породообразующим веществом. По мнению учёных, на Красной планете могут существовать примитивные формы жизни. На это указывают выбросы в атмосферу Марса паров метана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре американские специалисты, изучившие земные горные породы в районах с сейсмической активностью, заявили, что водород, выделяющийся во время землетрясений на Марсе, может обеспечить жизнедеятельность простейших микроорганизмов в глубинах планеты.