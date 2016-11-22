Красногорск, 22 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Власти Московской области рассчитывают, что в регионе ежегодно будет строиться порядка 7,5 млн кв. м жилья. Соответствующие цифры были озвучены в рамках принятой правительством Московской области десятилетней программы «Жилище». На финансирование программы будет выделено около 18,6 млрд рублей из бюджета Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Германа Елянюшкина.

Мартирос Сарьян. Мой дом строится. 1932

«Новая региональная программа «Жилище» рассчитана на 2017−2027 годы. Для ее реализации предусмотрено финансирование в размере 28,6 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей из бюджета Московской области», — пояснил Елянюшкин.

В рамках программы за 10 лет в области планируется возвести около 7,5 млн квадратных метров жилой недвижимости, а также необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«В результате значительно вырастет уровень обеспеченности населения «правильными» квадратными метрами. Так, к 2022 году на каждого жителя нашего региона будет приходиться 36,5 квадратных метров жилья комфорт-класса. Сегодня этот показатель равен 34,5 квадратных метра», — заявил зампред.

Также в рамках «Жилища» до конца 2021 года квадратные метры в Московской области получат 2309 сирот, 66 льготников, 45 ветеранов Великой Отечественной войны, 95 участников других боевых действий, а также 34 уволенных военнослужащих.

Госпомощь в размере 3,7 млрд рублей на ближайшие пять лет зарезервирована и для молодых семей. Они получат 2,5 млрд рублей социальных выплат, покрывающих до 35% расчетной стоимости покупаемых квартир. 1,28 млрд рублей субсидий до конца 2021 года будут предоставлены также 100 многодетным семьям.

Подпрограмма «Социальная ипотека» предоставит 4,28 млрд рублей на оплату первоначального взноса при покупке квартир и на компенсацию платежей по телу кредита для 916 педагогов, медиков, молодых ученых и уникальных специалистов.

«Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем является приоритетным вопросом в градостроительной политике Московской области. Ее реализация уже сегодня позволила нашему региону стать национальным лидером по объемам жилищного строительства и первым субъектом РФ, который максимально приблизился к выполнению президентского Указа № 600 по повышению доступности возводимых квартир и домов», — резюмирует Елянюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее зампред сообщил, что в последние два года в Подмосковье строили порядка 10 млн кв. м: «Это никак на доступность жилья не повлияет. Количество строящихся квадратных метров у нас примерно на 30% снижается. В это году мы выдали на 30% меньше разрешений на строительство».