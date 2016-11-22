Хельсинки, 22 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Китайская компания CAMC Engineering намерена инвестировать в строительство целлюлозного завода в городе Кемиярви на севере Финляндии, об этом сегодня, 22 ноября, сообщает финское издание The Helsinki Times.

stevepb Инвестиции

«Мы считаем, что это будет хороший проект как для Финляндии, так и для Китая», — отмечает вице-президент китайской компании Юйхан Ван. По словам директора управляющей компании проекта Boreal Bioref Хейкки Нивала, появление «сильного и опытного партнёра», обладающего ресурсами, укрепляет уверенность в реализации проекта. Отметим, что CAMC Engineering является дочерней компанией крупнейшей машиностроительной корпорации Китая Sinomach.

Китай является крупнейшим потребителем целлюлозы в мире. Его годовой спрос на целлюлозу составляет порядка 20 млн тонн. Мощности нового финского завода составят 400 тыс. тонн целлюлозы в год.

По данным финского национального вещателя Yle, окончательное решение о строительстве завода будет принято к концу 2017 года. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 800 млн евро. Завод обеспечит работой около 1000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние десятилетия многие целлюлозно-бумажные заводы в стране были остановлены из-за падающего спроса. В частности, целлюлозный завод в Кемиярви был закрыт в 2008 году. Неожиданный рост спроса на ткани и упаковочные материалы, особенно в Азии, открыл новые перспективы для финского ЛПК. Эксперты отмечают, что вместе с экономикой Азии растёт и потребность региона в продукции из целлюлозы.