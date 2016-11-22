Новосибирск, 22 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. «После выборов в Законодательное собрание на пресс-конференции я сообщил, что повышения тарифов в 2016 году не будет, — заявил на брифинге 22 ноября заместитель председателя новосибирского областного парламента Валерий Ильенко. — Полагаю, что так и произойдет, хотя на заседании профильного комитета Заксобрания по транспорту в рамках рассмотрения проекта бюджета уже говорилось о предусмотренном с 1 декабря повышений тарифов на проезд в пассажирском транспорте».

vylip Водитель автобуса

Ильенко отметил, что, что для обоснования роста стоимости проезда перевозчикам необходимо аргументировать свою позицию и представить доходную и расходную часть деятельности транспортных предприятий. Перевозчик должен показать, что заложено в себестоимость и формирует тариф, а «с этим есть проблемы». Председатель Заксобрания подчеркнул, что частные перевозчики, с одной стороны, хотят, чтобы был установлен более высокий тариф, но при этом показывают заработную плату водителей в 7−10 тысяч рублей.

Тем не менее, Валерий Ильенко считает, что повышение стоимости проезда неизбежно, но тариф должен быть обоснованным, с конкретным подходом по каждому из видов транспорта. «Пока предполагается, что проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях подорожает до 21 рубля, хотя экономически обоснованный тариф значительно выше, чем тот, который обсуждается и предложен к утверждению департаментом по тарифам Новосибирской области. По метрополитену отдельный разговор. Там необходимо закладывать инвестиционную составляющую. Не исключено, что она тоже будет рассматриваться, ведь метрополитен как самый быстрый и удобный вид транспорта для горожан, должен развиваться. Вопрос еще открыт, он обсуждается в областном правительстве и мэрии Новосибирска. При этом важно, чтобы инвестиционная составляющая была неприкосновенна и шла только на развитие метрополитена», — сказал депутат, который предположил, что, вероятнее всего, тарифы поднимутся в начале следующего года — с 1 января или в течение января.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас проезд в троллейбусах и трамваях в Новосибирске стоит 18 рублей, автобусах — 19 рублей, метро — 20 рублей, маршрутных такси — от 25 до 28 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов заявил, что проезд в общественном транспорте региона может подорожать с 1 декабря текущего года. При этом еще в марте Титов уверял, что повышения стоимости проезда в новосибирском общественном транспорте в 2016 году не будет. Рост тарифов предполагался на те же 1−2 рубля в начале 2017 года.