Воронеж, 22 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Аномальные морозы прогнозируются на территории Воронежской области 22−24 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Johanna84 Морозные узоры

Как сообщается, от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, в ближайшие дни, 22−24 ноября, на территории региона ожидается аномально холодная погода: температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 °C и более.

По данным синоптиков, в ночное время и утренние часы температура воздуха может опуститься до 10 градусов мороза, в дневное время будет чуть теплее — три — пять градусов ниже нуля. Уже к 24−25 ноября ожидается потепление.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает о мерах которые, помогут перенести холода: спасатели рекомендуют не выходить из дома на голодный желудок, тепло одеваться и больше двигаться, дышать на морозе рекомендуется медленно, неглубоко и, желательно, носом.