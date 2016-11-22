Москва, 22 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится во второй половине декабря. Об этом 22 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По пресс-конференции — это тоже будет в декабре, уже будет во второй половине», — сказал Песков.

Он пообещал «сообщить дополнительно» о точной дате пресс-конференции.

Напомним, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в ежегодном режиме. Дата проведения объявляется заранее для того, чтобы все желающие СМИ могли подать заявку на участие.