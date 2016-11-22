Москва, 22 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному собранию в первый день декабря. Об этом 22 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, известна ли дата, когда будет оглашено послание президента парламенту, Песков ответил: «Известна, конечно». Он добавил, что речь идет о первом декабря. Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию до конца 2016 года.

Кроме того, президент России собирается провести большую пресс-конференцию, сказал Дмитрий Песков. Мероприятие состоится после обращения к парламенту, во второй половине месяца. Дата итоговой пресс-конференции будет названа дополнительно, пояснил Песков.