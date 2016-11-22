Ярославль, 22 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ярославской области могут объединить водоканалы муниципальных образований. О такой возможности на заседании Ярославской областной думы заявил директор департамента финансов региона, и.о. зампредседателя правительства Илья Баланин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

При обсуждении проекта бюджета на 2017 год депутат Ольга Секачева выразила озабоченность плохим состоянием коммунальных сетей и их недофинансированием. В ответ Илья Баланин сказал, что региональными властями прорабатываются комплексные решения в коммунальной сфере и привел в качестве примера возможное объединение муниципальных предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением.

«Если одно муниципальное образование может модернизировать свой водоканал за 10 лет, то, объединив эти активы, можно провести эти мероприятия за 1 год», — сказал, выступая перед депутатами директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

По информации источников ИА REGNUM, объединение муниципальных водоканалов может произойти на базе Ярославской генерирующей компании, учредителем которой является Правительство Ярославской области. Сейчас ЯГК обслуживает ряд коммунальных активов (в основном — бывших муниципальных предприятий — банкротов) в различных районах Ярославской области. Предприятие регулярно просит и получает деньги из бюджета региона.

По неофициальным данным, региональные власти уже поставили задачу перед руководствам муниципальных районов подготовить передачу водоканалов в областную собственность.

Параллельно будет привлечен крупный инвестор, который возьмет коммунальные активы в свое управление. Наибольший интерес среди них представляет ОАО «Ярославльводоканал», годовой оборот которого составляет более 2 млрд рублей и который работает с прибылью.

По некоторым данным, к предприятию, которое аккумулирует коммунальные активы, проявляет интерес компания «Российские коммунальные системы». Реконструкция водоканалов может войти и в региональную программу «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы», стоимость которой должна составить более 3,5 млрд рублей.