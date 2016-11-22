Чита, 22 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Рождаемость в Забайкальском крае за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 3% или на 700 человек в абсолютных цифрах. Основной причиной этого вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова назвала снижение количества женщин детородного возраста от 23 до 29 лет. Чиновник связала это снижение с миграцией — женщины фертильного возраста уезжают из региона.

Клод Моне. Камилла Моне и ребенок в саду художника в Аржантее. 1875

«По состоянию на 1 ноября в Забайкальском крае родилось около 12 тысяч детей. Смертность за это же время составила 10 тысяч человек. Прирост около двух тысяч, но это меньше показателей аналогичного периода прошлого года», — цитирует «Забайкальский рабочий» Ванчикову.

ИА REGNUM уже сообщало, что Забайкальский край переживает не лучшие времена. Кризисные явления отмечаются в экономике, социальной сфере, и начались они до того, как на России сказались санкции западных стран и низкие цены на нефть. В регионе отмечались регулярные задержки зарплаты, протестные акции. В результате бывший губернатор Константин Ильковский был вынужден досрочно уйти в отставку. Его сменила Наталья Жданова, которая на сентябрьских выборах заручилась поддержкой около 55% избирателей.