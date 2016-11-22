Симферополь, 22 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Блэкаут, устроенный Украиной, стал катализатором перерождения электроэнергетики в Крыму. Спустя год на полуострове достаточно российской электроэнергии для удовлетворения текущих потребностей, сейчас идёт строительство новых генерирующих мощностей для развития Крыма. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, напомнив, что 22 ноября — годовщина подрыва опор ЛЭП, в Херсонской области Украины — после этого прекратилась подача украинской электроэнергии на полуостров.

luctheo Электрические столбы

Читайте также: Опоры ЛЭП, подающей электричество в Крым, взорваны в Херсонской области

«На сегодняшний день энергетическая безопасность Крыма обеспечена в полном объёме. Поставок по энергомосту и генерации крымской энергосистемы достаточно для покрытия текущих потребностей республики. Но недостаточно для дальнейшего развития, — написал Аксёнов. — Увеличение внутренней генерации является важным приоритетом работы правительства республики. Ведётся строительство Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС общей установленной мощностью 470 МВт каждая. Первую очередь Симферопольской теплоэлектростанции предполагается ввести в 2017 году, вторую — в 2018-м».

Читайте также: ТЭС под Симферополем: «Турбины пока не закуплены, подрядчик не определен»

По словам главы республики, продолжается «комплексная реконструкция» существующих в Крыму теплоэлектростанций (компанией КрымТЭЦ), которая позволит нарастить их мощность на 440 МВт. «На завершающей стадии находится реализация проекта по строительству солнечной электростанции «Владиславовка» мощностью 110 МВт», — сообщил Аксенов.

Читайте также: «КрымТЭЦ» намерено увеличить выдачу электроэнергии со 130 до 600 МВт

По данным главы республики, с опережением графика идёт строительство магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым».

«Он будет введён в эксплуатацию в декабре текущего года. Это позволит обеспечить топливом новые объекты генерации, а также гарантированное проведение осенне-зимнего отопительного сезона», — заявил глава Крыма.

Читайте также: Крым потратит на модернизацию энергосистемы 50 млрд рублей до 2020 года

Также он напомнил, что Госсовет Крыма определил действия организаторов энергоблокады как геноцид. При этом правозащитные организации никак не отреагировали на «эти преступные действия» организаторов подрыва опор ЛЭП. Террористов до сих пор не осудили ни правозащитники, ни международное сообщество.

«Владимир Владимирович Путин назвал организаторов энергоблокады «удивительными идиотами», — напомнил Сергей Аксёнов. — Они рассчитывали поставить крымчан на колени, вызвать у людей недовольство. Их планы провалились. Как и в дни Крымской весны, крымчане ответили преступникам и провокаторам сплочённостью и спокойствием. Я благодарен своим землякам за мужество и терпение!».

Читайте также: Путин: Блокаду Крыма организовали «удивительные идиоты»

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября в Крым перестала поступать электроэнергия из Украины. Как позже выяснилось, украинские радикалы подорвали опоры ЛЭП, ведущие в Крым. На территории полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации. Пережить последствия блэкаута Крыму помогала вся Россия: приехали бригады энергетиков из разных регионов страны, регионы России прислали более тысячи генераторов различной мощности, мобильные газотурбинные электростанции. 2 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин запустил первую очередь энергетического моста, соединившего Крым с Единой энергосистемой России. 11 мая 2016 года Владимир Путин дал команду на ввод последней, четвёртой нитки энергомоста.

Читайте также:

Крым полностью возродит энергосистему к 2021 году

На ремонт электросети «Крымэнерго» необходимо 45 млрд рублей

Дефицит электроэнергии сдерживает экономическое развитие Крыма