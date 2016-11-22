Москва, 22 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Несмотря на то, что федеральный прожиточный минимум пенсионера сократится в 2017 году, размер федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии останется на прежнем уровне и, вопреки появившейся в СМИ информации, сокращены не будут. Об этом 22 ноября заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Сегодня в СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта информация полностью не соответствует действительности и вводит в заблуждение миллионы неработающих пенсионеров — получателей социальной доплаты к пенсии», — сообщает пресс-служба ПФР.

«Несмотря на то, что федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2017 году сократится, размеры федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), которую выплачивает ПФР, останутся на прежнем уровне и уменьшены не будут», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также обратила внимание на то, что если в 2016 году расходы на ФСД должны составить 104 млрд рублей, то на 2017 год траты по этой статье запланированы, в соответствии с проектом бюджета ПФР, прошедшим первое чтение, уже 110,6 млрд рублей. «Увеличение объясняется ростом получателей ФСД и сохранением выплаты ФСД в прежнем размере», — поясняют в пресс-службе Пенсионного фонда.

Напомним, что правительство уменьшило заложенный в проект бюджета на 2017 год прожиточный минимум пенсионера с 8803 до 8540 рублей. Как говорится в законе «О государственной социальной помощи», общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже, чем установленный в его регионе на данный год прожиточный минимум пенсионера.

Если региональный минимум ниже, чем установленный на этот же год в среднем по стране, то разницу доплачивает федеральный бюджет. Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, в свою очередь, введены в России с 1 января 2010 года с целью доведения уровня материального обеспечения неработающего пенсионера до прожиточного минимума пенсионера.

22 ноября интернет-издание Life.ru со ссылкой на заключение Счётной палаты на проект бюджета ПФР сообщило о том, что в связи со снижением соответствующего прожиточного минимума в 2017 ежемесячная доплата к пенсии станет меньше на 200 рублей. Таким образом, за год каждому её получателю могут не доплатить около 2,5 тыс. рублей.

Несмотря на то, что в ПФР обещают сохранить уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума, установленного на 31 декабря 2016 года, законопроект, закрепляющий данную норму, успел пройти в Госдуме лишь первое чтение из трёх, тогда как до конца года осталось менее полутора месяцев.

Таким образом, по данным интернет-издания, всего в 2017 году за чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума, могут оказаться около 4 млн пенсионеров.