Киев, 22 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. ЕС в третьем квартале текущего года продавала газ для Украины по средневзвешенной цене в $186 за тысячу кубометров. Об этом говорится в отчете, опубликованном нефтегазовой компанией «Нафтогаз Украины».

Gazprom.ru Добыча газа

В документе представлены данные с октября 2015 года. Так, с этого времени Украина импортировала 7,68 млрд кубометров голубого топлива по всем направлением. При этом в четвертом квартале 2015 года средневзвешенная цена импортного природного газа составила для страны $224 за тысячу кубометров, в первом квартале 2016 года — $191 за тысячу кубометров.

Напомним, что украинская сторона прекратила импорт газа из России в конце ноября 2015 года. Однако Украина производит закупки транзитного топлива в Евросоюзе, в том числе и в Польше, то есть, по сути, продолжет покупать российский газ. Но не напрямую, а через третьи страны, уверяя, что так энергоноситель покупать дешевле. Позже глава Минэнерго Украины Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится на $45 дороже, чем российский. В свою очередь, Владимир Путин 27 октября подчеркнул, что украинская промышленность уже платит за газ более чем по $300 за тысячу кубометров, а Россия готова продавать Киеву голубое топливо по $180.

Значительную часть объемов газа Украина импортирует по реверсной схеме. Обычно это означает возвратные поставки товара: изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Реверс по-украински происходит несколько иным образом. Газ из РФ поступает транзитом через территорию Украины в Европу, в это время энергоноситель отбирается «Нафтогазом». Далее украинские и европейские партнеры обоюдно соглашаются считать этот газ не отобранным, а «реверсированным». То есть ЕС как бы «продает» этот газ Украине, который та не производила. После 2019 года «Газпром» хочет прекратить поставки газа в ЕС через территорию Украины.

В то же время большую обеспокоенность вызывает недостаточная заполненность украинских газовых хранилищ, об этом ранее не раз говорил и глава Минэнерго РФ Александр Новак, и президент России Владимир Путин. Для успешного прохождения холодного периода в ПХГ Украины необходимо было закачать газа до уровня от 17 до 21 миллиарда кубометров, но по факту хранилища заполнили только до уровня в 14 млрд кубометров. В связи с этим российская сторона уже предлагала возобновить поставки своего газа на Украину по цене $180 за тысячу кубометров на условиях предоплаты.

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