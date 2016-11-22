Москва, 22 ноября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Москве планируется построить 22 объекта общей площадью порядка 218 тысяч квадратных метров, заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. По словам чиновника, все строительные работы будут завершены до 2019 года.

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Бочкарев пояснил, что возведение объектов (15 административных зданий и 4 пожарных депо) будет производится в рамках программы «Безопасный город». Кроме того, планируется реконструировать 3 уже существующих объекта.

Чиновник также сообщил, что 9 административных зданий для размещения ОВД районов находятся на стадии проектирования, а вопрос финансирования стройки будет рассматриваться дополнительно.

В пресс-службе департамента строительства напомнили, что одной из целей программы «Безопасный город» является реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов и гражданской защиты населения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что бюджетные инвестиции в строительство увеличены на 30%.

Так, в рамках адресной инвестиционной программы на 2016−2019 годы предусматривается выделение 420−450 млрд рублей в год на строительство городских объектов. В приоритете властей — строительство дорог и метро.

Кроме того, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ежегодно увеличивается объем финансирования на строительство объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО.