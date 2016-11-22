Москва, 22 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Стала известна дата оглашения президентом РФ Владимиром Путиным Послания Федеральному собранию. Соответствующую информацию журналистам рассказал 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Известна, конечно», — сказал Песков о дате.

По его словам, «послание будет первого числа [декабря]».

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин до конца 2016 года выступит с посланием Федеральному Собранию.

«[Послание Федеральному Собранию] планируется», — сказал журналистам Дмитрий Песков.