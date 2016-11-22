Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходят испытания первого городского электробуса — автобуса на электродвигателе, передает корреспондент ИА REGNUM. Электрический автобус марки КАМАЗ не использует бензин и дизельное топливо, запас хода на одной зарядке превышает 60 километров.

Карина Саввина ИА REGNUM Зарядка электробуса КАМАЗ

В настоящее время испытания находятся в самом разгаре. С инициативой их проведения выступил СПб ГУП «Пассажиравтотранс», соответствующей городской программы пока не существует.

Электробус курсирует по маршруту №9 от автобусного парка №2 до площади Мужества с 8 ноября. На начало испытаний пришлись сильные снегопады и серьёзное похолодание, напоминают на предприятии.

«И электробус показал себя достаточно надёжно. В страшный снежный шторм отработал абсолютно нормально. Нам надо понять, выдержит ли он русскую зиму. По техническим характеристикам аккумулятор способен выдерживать падение температуры до минус 40 градусов», — поясняет пресс-секретарь «Пассажиравтотранса» Татьяна Клепикова.

С помощью внешней зарядной станции автобус можно зарядить за 20 минут. Сейчас на подзарядку от сети в автопарке уходит около пяти часов. Как заметил заместитель директора автопарка №2 Николай Лыженков, если эти машины ставить на поток, то, вероятно, придётся увеличивать емкость батареи либо искать другие решения, способные продлить его работу. На данный момент опытный образец способен проехать без подзарядки 65 км, что составляет три полных круга по маршруту и половину смены водителя.

По словам водителя электробуса, в управлении он почти не отличается от обычного, но на его подготовку утром уходит меньше времени. Пассажиры и кондукторы, в свою очередь, отмечают бесшумность и плавность хода, а также отсутствие выхлопных газов и неприятных запахов.

Отечественный электробус будут тестировать до конца года. В декабре в Петербург для испытаний прибудет белорусский сочленённый электробус с завода «Белкоммунмаш», он заряжается быстрее, но обладает меньшим запасом хода. Также ведутся переговоры с чешским предприятием Śkoda.

По словам Клепиковой, предприятие намерено протестировать как можно больше образцов электробусов, как российских, так и зарубежных, чтобы выбрать наиболее удобный и экономичный вариант для Петербурга. «Подобные электробусы у нас не эксплуатируются, в Петербурге они также не тестировались. Необходимо изучить все параметры», — подчеркнула она.

Читайте также: Петербург протестирует китайский электробус вслед за чешским

Решение о развитии пассажирского транспорта в этом направлении и о возможных закупках будет принимать комитет по транспорту Санкт-Петербурга, и пока это достаточно отдаленная перспектива. Между тем, по предварительным данным, 1 км пробега электробуса стоит на 45 рублей дешевле, чем 1 км пробега автобуса на дизельном топливе.