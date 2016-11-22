Мадрид, 22 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Антиретровирусный препарат, который блокирует размножение молекул ВИЧ в организме и сводит к минимуму передачу вируса половым путем, создан в Испании. Соответствующая информация приводится в статье, которую опубликовал Journal of Infectious Diseases.

Спидцентр.рф ВИЧ

Препарат долутегравир, разработанный группой молекулярных биологов из университета Барселоны, проникает в семенники мужчин и уничтожает вирус. Результаты исследований показали, что эффективные показатели достигаются в течение 6 месяцев.

Таким образом, новый препарат может избавить зараженных ВИЧ мужчин от необходимости пользоваться презервативами.

При этом отмечается, что данное лечение не помогает полностью уничтожить инфекцию, так как вирус просто замедляет уничтожение иммунных клеток человека.