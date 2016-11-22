Москва, 22 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В МВД России рассматривают возможность введения новых государственных номеров для мотоциклов и автомобилей. Причиной для этого стало то, что у некоторых (американских, японских) автомобилей размеры площадки значительно отличаются от тех, которые прописаны в российском ГОСТе, объясняют в МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения МВД России уже начали разработку новой редакции ГОСТа для номерных знаков. Эскизы новых номеров уже разработаны и находятся на стадии согласования. По предварительным данным, новые номера будут выдаваться не ранее 2019 года.

«Замена номерных знаков может быть обусловлена такой банальной причиной, как их нехватка», — рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Как объясняет эксперт, в российских номерах используются лишь 12 букв алфавита, написание которых схоже с латинскими. Вместе с цифровыми сочетаниями это дает всего лишь 1 млн 720 тысяч комбинаций на каждый код региона. Во многих регионах все номера уже выбраны, поэтому в Пермском крае и Петербурге уже задействовано три кода, в Красноярском крае — четыре, в Московской области — пять, в Москве — семь. Без этих фактов неожиданная «забота» о тех, кто ездит на автомобилях, требующих квадратные номерные знаки, кажется странной и надуманной.

Что касается мотоциклов, проблема с номерными знаками действительно существует. Так ситуацию прокомментировал старший инспектор отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, подполковник полиции Андрей Козак. По его словам, российские номера нередко больше специальной рамки и выступают за габариты мотоцикла, что очень неудобно для владельцев. А самостоятельно видоизменять государственные номера владельцам запрещается.

Касательно нововведений, спикер заявил, что стандарты номерных знаков менялись уже неоднократно: когда вводились новые габаритные размеры, шрифты. «Как и в тех случаях, введение новых номеров никаких трудностей не создаст, так как все технологии уже отработаны», — отметил Козак.

Также не исключено, что по примеру западных стран в России могут быть введены специальные номера для идентификации ретро‑ и спортивных автомобилей. Такие номерные знаки дают ограниченное право эксплуатации транспортного средства: только по определенным дням и в определенных зонах.

«В этом случае дело уже не столько в номерных знаках, сколько в общих принципах. Первоначально нужно определить, какие транспортные средства относятся к историческим (например, в Германии это машины старше 30 лет), какие на них распространяются правила или налоговые льготы, а уже затем принимать решение о введении номеров», — добавил Максим Кадаков.

Нынешние номерные знаки соответствуют стандарту, который введен в 1993 году. Легковые номера соответствуют общепринятому европейскому размеру 520×110 мм.