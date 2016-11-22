Киев, 22 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В исполкоме общественного движения «Украинский выбор — Право народа» прокомментировали нападение радикалов на офис движения и его погром, которые произошли в Киеве 21 ноября, при отмечании очередной годовщины начала т.н. «Евромайдана», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правый сектор

«Нападение вооруженных радикалов на офис Движения «Украинский выбор ― Право народа» в годовщину евромайдана продемонстрировало всему миру истинное лицо «демократической», «правовой» Украины», — говорится в заявлении.

«Вчера так называемые патриоты под флагами ОУН-УПА, «Правого сектора», «Азова» и прочих формирований совершили нападение на офис Общественного движения… Их не останавливал ни тот факт, что лидер движения Виктор Медведчук ― как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях — занимается освобождением пленных и уже организовал освобождение 404 украинцев, ни тот факт, что его роль в миротворческом процессе сегодня признают во всем мире», — отметили в исполкоме.

В движении напомнили, что только за последние недели Виктор Медведчук провел ряд встреч с послами европейских государств: послом Великобритании на Украине Джудит Гоф, послом Венгрии на Украине Эрно Кешкенем, Послом Словацкой республики на Украине Юраем Сивачеком.

«Сегодня руководители дипведомств могут воочию оценить радикальное «торжество демократии и европейских ценностей» по-украински. Молодчики, стараясь поджечь офис движения, угрожая расправой его лидеру, устраивая побоище в центре Киева, несут угрозу не только общественному порядку, но и национальной безопасности. Однако правоохранители, на протяжении последних лет потакающие ультранационалистам, ведут себя по отношению к радикалам крайне «корректно», не мешая им громить помещения, устраивать поджоги в зданиях, где находятся люди», — констатировали в «Украинском выборе».

В движении уверены: таким образом «партия войны» от угроз перешла к действиям ― физической расправе над теми, кто пытается мирными путем урегулировать конфликт в Донбассе,

«Мир на Украине и сохранение ее территориальной целостности ― это ключевые принципы движения «Украинский выбор ― Право народа», и никакие угрозы и нападения не заставят нас свернуть с избранного пути. Мы обращаемся к мировому сообществу, чтобы оно дало надлежащую оценку нападению радикалов на офис движения», — говорится в заявлении исполкома.