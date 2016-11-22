Москва, 22 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Информация о том, что в 2017 году будут снижены расходы Пенсионного фонда на выплату социальной доплаты к пенсии и пенсионеры, которые находятся за чертой бедности, будут получать более маленькие пенсии, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Сегодня в СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта информация полностью не соответствует действительности и вводит в заблуждение миллионы неработающих пенсионеров — получателей социальной доплаты к пенсии», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в 2017 году будет сокращён федеральный прожиточный минимум пенсионера, но при этом на прежнем уровне останутся размеры федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), выплачиваемой ПФР. Подчёркивается, что, напротив, в будущем году на выплату ФСД расходы ПФР по сравнению с этим годом вырастут с 104 млрд до 110,6 млрд рублей.

«Увеличение объясняется ростом получателей ФСД и сохранением выплаты ФСД в прежнем размере», — уточнили в ПФР.

Напомним, социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам введены для доведения до прожиточного минимума уровня материального обеспечения неработающего пенсионера. Вводить доплату начали с 1 января 2010 года. Доплата выплачивается пенсионеру в том случае, если общая сумма его материального обеспечения меньше прожиточного минимума.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении ПФР сэкономить 9,6 млрд рублей на пенсионерах.