Москва, 22 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. По мнению 62% жителей России, наше общество можно охарактеризовать как дружелюбно настроенное по отношению к домашним животным. В поддержку данного тезиса чаще всего называют такие факторы, как широко распространенная практика содержания питомцев (35%) и положительные эмоции по отношению к животным в целом (30%).

sam651030 Домашний кот

Скептики же (22% всех опрошенных) в первую очередь указывают на распространенность проблемы бездомных животных (51%) и регулярные случаи жестокого обращения с животными (18%).

В целом владельцами кошек, собак или и тех, и других являются 60% опрошенных. Хозяевами домашних животных многие становятся, получая их в подарок (42%) или покупая самостоятельно (28%). С другой стороны, это может быть актом милосердия: 39% владельцев подобрали домашних животных на улице, 11% взяли с рук или у друзей, ещё 3% — забрали из приюта.

Среди тех, кто пока не является счастливым хозяином, две трети (68%) при благоприятном стечении обстоятельств завели бы домашнего любимца (купили — 35%, попросили в подарок — 18%, подобрали на улице — 15%, забрали из приюта — 11% и т.д.).

Домашние животные воспринимаются не только как милые существа, но и приносящие людям пользу. С тем, что благодаря им улучшается самочувствие и появляется положительный эмоциональный настрой, согласны 93% респондентов. Большинство опрошенных также уверены, что кошки и собаки положительно влияют и на физическое здоровье хозяев (80%), и даже способны излечить от ряда заболеваний (79%).

Домашние питомцы, по мнению граждан, также вносят положительный вклад в воспитание и развитие детей: питомцы делают малышей более счастливыми и общительными (92%), забота о животных прививает чувство ответственности (92%), способствует более быстрому развитию (83%).

Опрос проведен 23−28 октября 2016 года среди взрослого населения России от 18 лет и старше для форума «С питомцами лучше». Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.