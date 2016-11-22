Калининград, 22 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского Совета Евгения Верхолаза, подозреваемого по ст. 116 УК РФ («Побои»). Как уточнили сегодня, 22 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело возбудил лично руководитель Управления СК по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв, поскольку подозреваемое лицо обладает особым правовым статусом.

Gorsovetklgd.ru Экс-губернатор Цуканов (ныне полпред в СЗФО) и депутат Верхолаз с медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

По версии следствия, инцидент произошёл ночью, 12 октября, в развлекательном клубе «Планета» в центре Калининграда. 23-летная девушка сообщила правоохранительным органам, что народный избранник ударил её по голове не менее двух раз.

Мотивы поведения депутата следственные органы прессе не обнародуют, ограничиваясь фразой — «из хулиганских побуждений». По неофициальным данным, пострадавшая девушка является дочерью одного из высокопоставленных силовиков Калининградской области.

Евгению Верхолазу — 43 года, в горсовете Калининграде он депутатствует второй срок. Является владельцем строительной компании «Модуль-Стройград». Также Верхолаз несёт общественно-политическую нагрузку, возглавляя комиссию «Единой России» по партийному контролю расходования бюджетных средств в сфере строительства, а также попечительский совет Союза социально-ориентированных НКО Калининградской области.

Кроме того, депутат — член Общественного совета регионального управления МВД.

В 2015 году Евгений Верхолаз был награждён медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Награду вручил тогдашний губернатор Николай Цуканов (ныне полпред президента в СЗФО).