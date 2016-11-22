Проезд по Центральному участку ЗСД в Петербурге откроют 2 декабря
Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Открытие Центрального участка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге намечено на пятницу, 2 декабря. Ранее строители скоростной дороги сообщали, что участок откроется в конце ноября или начале декабря. Точная дата не называлась «по соображениям безопасности». На открытие Центрального участка ЗСД приглашен президент России Владимир Путин.
«2 декабря будет открыт ЗСД, сейчас объект полностью закрыт для подготовки к открытию», — сообщил сегодня гендиректор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин, принимавший участие в реализации проекта, передает ТАСС.
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Стоимость проезда по новому участку ЗСД пока не определена. Как сообщалось, согласование нового тарифа будет длиться несколько месяцев, и петербуржцы смогут пользоваться Центральным участком фактически бесплатно примерно до середины февраля 2017 года. Однако затем проезд станет платным, как и на действующих Южном и Северном участках трассы.
Ранее представители администрации Санкт-Петербурга опровергали информацию о том, что за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей.
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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД примерно за 20 минут.
Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.