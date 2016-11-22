Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Открытие Центрального участка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге намечено на пятницу, 2 декабря. Ранее строители скоростной дороги сообщали, что участок откроется в конце ноября или начале декабря. Точная дата не называлась «по соображениям безопасности». На открытие Центрального участка ЗСД приглашен президент России Владимир Путин.

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«2 декабря будет открыт ЗСД, сейчас объект полностью закрыт для подготовки к открытию», — сообщил сегодня гендиректор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин, принимавший участие в реализации проекта, передает ТАСС.

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Стоимость проезда по новому участку ЗСД пока не определена. Как сообщалось, согласование нового тарифа будет длиться несколько месяцев, и петербуржцы смогут пользоваться Центральным участком фактически бесплатно примерно до середины февраля 2017 года. Однако затем проезд станет платным, как и на действующих Южном и Северном участках трассы.

Ранее представители администрации Санкт-Петербурга опровергали информацию о том, что за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД примерно за 20 минут.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.