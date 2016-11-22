Пекин, 22 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



tresdetres Железная дорога

Произошедшая 20 ноября ужасная железнодорожная катастрофа в Индии, в которой погибло по меньшей мере 142 человека, стала причиной вновь с беспокойством отнестись к плохому состоянию железнодорожной сети страны, которую необходимо срочно модернизировать. И Китай может предложить Нью-Дели необходимую помощь, сообщает Global Times.

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Инциденты на этом наиболее популярном виде дальнего транспорта страны происходят довольно часто из-за его хронического недофинансирования. Так, в 2015 году администрация премьер-министра Нарендры Моди объявила план инвестиций в размере $137 млрд в железнодорожную сеть, занимающую четвертое место в мире по протяженности. Тем не менее после десятилетий запущения модернизация системы, построенной еще в колониальные времена, может потребовать гораздо больше, чем выделяемые средства, а осуществление проекта не будет таким уж простым начинанием.

Китай, в свою очередь, является довольно опытной страной в плане финансирования и осуществления модернизации железнодорожных технологий. Так, ходят слухи, что некоторые страны Восточной Африки, в том числе Танзания, склоняются к тому, чтобы взять на вооружение «китайскую модель» для разработки своих железнодорожных систем.

После железнодорожной катастрофы в северном индийском штате Уттар-Прадеш Индия и Китай, возможно, захотят ускорить сотрудничество в инфраструктурных проектах, тогда как Пекин может предоставить прямую поддержку модернизации транспортной сети своего соседа. Индии принадлежит вторая по объему порция акций и голосов в возглавляемом Китаем Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, благодаря чему эта южноазиатская страна может воспользоваться попытками банка улучшить инфраструктуру Азии. Более того, банки Китая могут предоставить Индии кредит на льготных условиях, если Нью-Дели позволит китайскому бизнесу вложить средства в государственную железнодорожную сеть страны.

Также имеется потенциал для сотрудничества Китая и Индии в области железнодорожных технологий. Китай обладает технологиями, которые можно считать продвинутыми даже в сравнении с развитыми странами, при их большей экономичности. С помощью поддержки Китая Индия сможет модернизировать свои железные дороги, однако предварительным условием должна быть её открытость в отношении китайских инвестиций.