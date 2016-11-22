Ставрополь, 22 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум.



joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

Под Ставрополем, на подъеме со стороны Кочубеевского района, в кювет за сутки съехали 14 грузовых автомобилей. Три из них до сих пор в кювете. Их вытащить невозможно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

На этом участке дороги с 16:30 вчерашнего дня действует ограничение движения для большегрузного транспорта. Это подъем со 2 по 16 км подъезда к городу Ставрополю со стороны трассы «Кавказ».

За сутки в кювет там съехали 14 транспортных средств. 11 фурам, большегрузам и «ГАЗелям» была оказана помощь с помощью автокрана. Три машины до сих пор находятся в кювете. Из-за непогоды их вытащить пока не удается. Тяжелая техника не может приблизиться к ним из-за ветра.

Водителей сотрудники ГИБДД отогревают в патрульных автомобилях и привозят им горячий кофе.

Отметим, что этот участок дороги отличается крутым подъемом на открытом пространстве. Сильный боковой ветер просто сносит фуры с дороги.

Сегодня штормовой ветер на Ставрополье не стал тише, а только усилился до 30 м/с. Поэтому ограничения не сняты. На месте круглосуточно работают сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают пропускную способность трассы и помогают водителям, которые не в состоянии справиться со стихией.

Жители Ставропольского края сообщают об усилении бдительности самих водителей габаритного транспорта. Принимаются все меры безопасности пассажиров на автовокзалах.

В ГИБДД сообщают, что сильный ветер затрудняет движение транспорта в Шпаковском, Петровском и Изобильненском районах и в краевой столице. Владельцам личного транспорта рекомендовано не выезжать без особой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что недалеко от участка дороги, на котором действует ограничение, на трассе Ставрополь — Сенгилеевское в 35 км от Ставрополя застряли восемь грузовых «газелей», которые не смогли подняться в гору из-за сильного бокового ветра. О водителях также позаботились экстренные службы.

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Напомним, сегодня, 22 ноября, ветер на Ставрополье усилился порывами до 30 м/с. В школах родителям рекомендовали оставить младших школьников дома. Но занятия в школах не отменены.

Накануне из-за ураганного ветра на Ставрополье повредило ряд крыш, в том числе две школьные; в двух районах Ставрополья перекрывались участки дорог для большегрузного транспорта; деревья падали на тротуары и автомобили; целый ряд населенных пунктов в Шпаковском, Кочубеевском и Благодарненском районах оставался без света, обесточенными оказались насосные станции, подающие воду в Ставрополь и его окрестности.

Люди запаниковали и смели бутылки с питьевой водой в магазинах. В соцсетях распространяли ложные данные, что воды не будет 2−3 дня, и фотографии пустых магазинных прилавков.