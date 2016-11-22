Махачкала, 22 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт крупного хищения электроэнергии. Электроворами оказались застройщики многоэтажных домов в поселке Редукторный Ленинского района Махачкалы. В ходе рейда энергетиков было выявлено 50 таких домов, которые подключены к электропитанию и их застройщики не платят за свет от года до нескольких лет, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

jarmoluk Распределительный щит

Часть новостроек возведена полностью, еще ряд домов находятся на завершающем этапе строительства. Дома не заселены, тем не менее, электропитание к ним подведено, несмотря на отсутствие договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, техусловий, а также договоров на оказание услуг.

В месяц такие дома незаконно потребляют от трех до пяти тысяч кВт. ч электроэнергии. За несколько лет ущерб, который они нанесли энергосистеме республики, достиг огромной суммы. По итогам рейда от электропитания были отключены 35 многоэтажных домов. Их застройщикам придется не только погасить все долги, но и выплатить крупный штраф за незаконное пользование электроэнергией.

К поиску застройщиков новостроек привлечены сотрудники полиции. Проблема заключается в том, что часто хозяин находится за пределами республики.

Читайте по теме: Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей

Должники за свет в Дагестане держат оборону от энергетиков

Как сообщало ИА REGNUM, долги Дагестана за свет превысили уже 19,1 млрд рублей. Более 2,3 млрд рублей задолжало население. Энергетики в борьбе за снижение долгов применяют такую крайнюю меру как отключение потребителей от сети.

Перспектива остаться без электроэнергии заставляет многих должников оплачивать свои счета. В октябре было погашено 30 млн рублей долга. В Избербаше в списки на отключение попали 165 абонентов, из них 130 абонентов произвели оплату на общую сумму порядка 1,3 млн рублей. В Кизляре погасили свои долги 197 абонентов. В Дербенте 143 абонента оплатили долг после предупреждения об отключении на общую сумму почти миллион рублей.