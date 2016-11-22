Москва, 22 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Новогодние корпоративы Госдумы позволяли депутатам раскрыться с творческой стороны, но пресса не всегда правильно подавала для общества эти мероприятия. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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«Я положительно относился и к решению, когда предлагали корпоратив провести, и положительно отношусь к тому, когда его отменяют», — рассказал он.

С одной стороны, Нилов признал позитивное значение таких неформальных встреч в Госдуме, «где постоянно идет грызня, споры, дискуссии, постоянный политический бой, очень много отрицательных эмоций, постоянно приходится работать в атмосфере негатива». «Поэтому мероприятия праздничные, творческие, с участием депутатов — это неплохо и позволяет депутатам раскрыться с разных сторон, способствуют развитию межфракционного диалога, особенно в условиях, когда по многим вопросам крайне важна консолидация всех здравых политических сил», — отметил он.

В то же время «пресса по-разному интерпретировала эти мероприятия, это преподносилось как депутатские гулянки, хотя все проходило очень скромно», добавил он. «В обществе благодаря СМИ не всегда правильно это воспринимали», — отметил Нилов.

«На фоне тех кризисных явлений, на фоне существующих вопросов к принятому в первом чтении бюджету, особенно касательно урезания социальных расходов, подобные решения (отказ от празднования Нового года) выглядят логично», — сделал вывод парламентарий.

Нилов заверил, что фракция ЛДПР не будет проводить свой внутренний новогодний корпоратив. «Мы не сторонники проведения разных мероприятий, тем более что по окончании сессии еще идет региональная неделя. У нас вообще во фракции не приветствуется проведение внутренних корпоративов», — сказал Нилов, напомнив, что даже 70-летний юбилей лидера партии Владимира Жириновского проводили «в особом формате, не было алкоголя и были скромные столы».

Корпоратив в зале заседаний Госдумы не отменяли, просто не было предложений, как отметить Новый год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госдуме. Утвержденный порядок работы депутатов также не позволит подготовиться к такому мероприятию. Последнее пленарное заседание Думы пройдет 21 декабря, в среду.