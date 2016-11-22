Красногорск, 22 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Необходимость в организации перехватывающих парковок для автомобилей вблизи железнодорожных станций и объектов транспортной инфраструктуры сохраняется в ряде муниципальных образований Московской области. Наиболее проблемными оказались Волоколамский и Пушкинский районы, в которых перехватывающие парковки отсутствуют полностью. Лидерами «парковочного» рейтинга, опубликованного на сайте правительства области, стали: городской округ Подольск, Красногорский район и городской округ Домодедово, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

По данным министерство транспорта Московской области, в 52 муниципальных образованиях Московской области действуют 220 перехватывающих парковок для 16 тысяч машино-мест, расположенных в пешей доступности от железнодорожных платформ.

Лидерами по количеству перехватывающих парковок на сегодняшний день стали городской округ Подольск — 11 парковок на 1365 единиц транспорта, Красногорский район — 11 парковок на 1237 мест и городской округ Домодедово с 17 парковками на 925 машин.

Необходимость в перехватывающих парковках все еще сохраняется в Клинском районе, Мытищах, Раменском, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Шаховском районах Подмосковья. Наиболее проблемными остаются Волоколамский и Пушкинский районы, в которых перехватывающих парковок у ж/д станций попросту нет.

Отметим, что ежедневная «маятниковая» трудовая миграция населения составляет около 800 тысяч автомобилей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы региона Андрея Воробьева, ситуация с парковкой в Подмосковье — «полный швах». Области не хватает не только перехватывающих парковок у станций, но и машино-мест во дворах жилых домов. Только в Красногорском районе нехватка парковок составляет около 22 тыс. мест.