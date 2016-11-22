Вильнюс, 22 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Подписан договор, согласно которому на развитие проекта Rail Baltica и работы на территории Литвы будет выделено около 180 млн евро средств ЕС. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в Министерстве транспорта Литвы, это составит 85% от стоимости планируемых работ.

Delfi.lv Проект Rail Baltica

Договор подписали исполнительное учреждение инновационных и сетевых программ Еврокомиссии, совместное предприятие стран Прибалтики RB Rail AS, Министерство транспорта и связи Литвы, ответственные министерства Латвии и Эстонии. «Это результат последовательной работы, достигнутый благодаря общим усилиям партнеров по проекту. Подписание договоров Rail Baltica доказывает зрелость проекта и еще больше приближает к окончательной цели — проложить до 2025 года железнодорожную линию в странах Прибалтики», — говорит Римантас Синкявичюс, временно занимающий должность министра транспорта и связи.

Согласно договору, средства ЕС будут направлены на прокладку европейкой колеи Rail Baltica от Каунаса по направлению к границе с Латвией. На отрезке протяженностью 55 км будут оборудованы железнодорожное полотно и связанные с ним элементы инфраструктуры: виадуки, переходы, мосты. Также планируется выполнить анализ возможностей, касающихся дальнейшего развития европейской колеи на отрезке от границы Литвы и Польши до Каунаса, строительство которой закончилось в 2015 году. На основании результатов исследования, планируется внедрить системы управления движением, сигнализации и другие связанные с этим системы.

Подписанный договор о финансировании — уже третий. На осуществление проекта Rail Baltica в странах Прибалтикииз Европейского фонда средства инфраструктурных сетей всего было выделено почти 710 млн евро, из которых 310 млн евро планируется использовать на реализацию проекта в Литве. Стремясь получить инвестиции ЕС и для других этапов развития Rail Baltica, Литва, Эстония и Латвия готовятся до февраля 2017 года дополнительно подать заявку согласно ныне объявленному третьему приглашению Европейского фонда средства инфраструктурных сетей транспортному сектору.

Европейская железнодорожная колея Rail Baltica соединит Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, а с привлечением железнодорожного парома и Финляндию. Это крупнейший проект транспортной инфраструктуры Литвы, ему предоставлен статус особой государственной важности.