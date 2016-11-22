Москва, 22 ноября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который подозревается в получении крупной взятки, вызвали «скорую помощь» из-за повышенного артериального давления. Об этом, как передает RT, сообщила зампред московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление, — сказала Меркачёва. — В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн. Позже в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что у следователей имеются аудио‑ и видеозаписи, показания свидетелей, доказывающие вину высокопоставленного чиновника.

Впоследствии глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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