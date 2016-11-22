Самара, 22 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Самарской области продолжаются скандалы, связанные с подменой избирательных голосов. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по статье 142−1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования». Предметом изучения стали выборы в Госдуму и Самарскую губернскую думу 18 сентября 2016 года на избирательном участке № 0708, расположенном в селе Рождественно Волжского района, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По версии следствия, 18 сентября 2016 года на избирательном участке № 0708 были сфальсифицированы подписи от имени избирателей в списке избирателей и незаконно получены избирательные бюллетени, отметили в пресс-службе СУ СКР Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия, в том числе, проводятся мероприятия по установлению количества сфальсифицированных бюллетеней.

Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо — лишения свободы на тот же срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 16 ноября избирком Самарской области сообщил о том, что «в связи с размещением в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (http://blog-matveev.livejournal.com/1082521.html) видеоматериала «Как воровали голоса на выборах в Самарской области. Фильм-расследование Михаила Матвеева» Избирательной комиссией Самарской области в рамках своей компетенции организуется проверка в целях определения имели ли место факты нарушений требований действующего избирательного законодательства на избирательном участке № 2506 со стороны членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в ходе организации голосования и при подсчете голосов избирателей на выборах 18 сентября 2016 года».

«В настоящее время осуществляется детальное изучение записи видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей с избирательного участка в ракурсе изображения с двух камер видеонаблюдения, установленных на избирательном участке № 2506. К участию в данном процессе привлечены территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области, а также непосредственно участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2506», — отмечает ведомство.

Напомним, в октябре текущего года в Самаре разразился очередной скандал, связанный с фальсификацией итогов выборов 18 сентября. В Самаре член избиркома Наталья Баранова заявила об участии в фальсификации итогов выборов в губернскую думу 18 сентября. А глава Самарского облизбиркома Вадим Михеев выразил надежду на «помощь в определении круга лиц, которые могли оказывать административное давление на председателя и членов участковой избирательной комиссии с целью фальсификации итогов голосования»,

Как следует из заявления Барановой, «недействительные протоколы» она подписала под давлением председателя участковой избирательной комиссии (по данным официального сайта облизбиркома, УИК №2902 в Самаре возглавляет Владимир Челноков). «Я хочу узнать реальные результаты выборов на участке. Я сомневаюсь в том, что никому не известный Виктор Егоршин от «Единой Росси» набрал в два раза больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я также сомневаюсь, что на самом деле была такая явка, что на выборы пришли более 50% жителей», — отметила Баранова.

По итогам выборов в региональный парламент в Самарском избирательном округе №2, к которому относится УИК №2902, мандат депутата получил кандидат от «Единой России» Виктор Егоршин, он набрал около 40% голосов.