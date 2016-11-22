Москва, 22 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин против повышения налогов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Нет, на мой взгляд, не нужно сейчас повышать налоги», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению главы ведомства, в первую очередь следует наводить порядок «в учетных системах, в системах, которые идентифицируют субъекты права, объекты недвижимости».

Собираемость налогов растет гораздо быстрее, если убрать инфляцию, уверен Мишустин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Ольга Голодец сообщила о том, что правительство РФ рассчитывает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что изменения возможны после 2018 года.