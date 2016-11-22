Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники частично закрасили черной краской граффити-портреты Героя ДНР Арсена Павлова (Моторола) и Героя России Магомеда Нурбагандова, созданные группой художников в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Кроме того, на портрете Нурбагандова была намалёвана нацистская свастика.

Https://vk.com/vechmet Портрет Нурбагандова, испорченный вандалами. Фото группы «Вечерний Металлострой»

«Ночью не просто облиты рисунки, а старательно закрашены валиком. На втором рисунке нарисована свастика. И опять досталось припаркованной рядом машине. Но мы будем снова восстанавливать рисунки и рисовать третий», — сообщили в соцсети авторы графических работ.

Третьим портретом на трансформаторной будке должно стать изображение Героя России, авианаводчика Александра Прохоренко, погибшего в Сирии при освобождении Пальмиры.

Ранее портрет полковника армии ДНР Арсена Павлова (Моторолы), погибшего в середине октября от рук украинских террористов в Донецке, уже заливали красной краской, однако он был быстро восстановлен. Позже рядом появился портрет дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, убитого в июле 2016 года боевиками, не сумевшими заставить его призвать коллег к отказу от работы в правоохранительных органах.

Видеозапись убийства сотрудника полиции была найдена в телефоне одного из боевиков, которого ликвидировали в ходе спецоперации в Избербаше 9 сентября. Президент России Владимир Путин 22 сентября вручил родителям Нурбагандова звезду Героя России, которой полицейский награждён посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, портрет Моторолы появился на трансформаторной будке в Металлострое во второй половине октября, вскоре после гибели Арсена Павлова. Моторола изображен в шлеме и бронежилете, с переносной рацией. К портрету жители приносили цветы и зажигали свечи в память о защитнике ДНР.