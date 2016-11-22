Новороссийск, Краснодарский край, 22 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра заявился еще один претендент. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 22 ноября, накануне необходимый пакет документов в конкурсную комиссию подал Владимир Бовин.

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В настоящее время он занимает пост директора ООО «Аграрная инвестиционная компания АГРИКО» (Москва). С 1976 по 1997 он проходил службу в Военно-Морском Флоте, затем до 2000 года работал в ЗАО «Л-М».

Как сообщало ИА REGNUM, место главы Новороссийска стало вакантным после ухода с поста Владимира Синяговского. Его полномочия были прекращены досрочно в конце сентября в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ. И.о. главы администрации города был назначен Игорь Дяченко, бывший первым заместителем Синяговского. Тогда же городская дума известила о проведении конкурса на высокий пост. Для подачи заявок у потенциальных претендентов остается менее недели. Срок окончания — 28 ноября. Определят победителя и подведут итоги конкурса 21 декабря текущего года.

На сегодня, кроме Владимира Бовина, на должность мэра города-героя Новороссийска претендуют еще два кандидата. Это генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба и военный пенсионер, подполковник запаса Алексей Самохвалов.