Благовещенск, 22 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Против руководителя коммерческого предприятия «СК Северстрой», подозреваемого в невыплате заработной платы строителям космодрома «Восточный» в Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Амурской области.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

«По данным следствия, указанное коммерческое предприятие, зарегистрировано в г. Иркутске, выполняло подрядные работы по строительству объектов на космодроме «Восточный», — говорится в сообщении. — С октября 2014 г. по ноябрь 2015 г. руководство общества частично не выплатило заработную плату 78 работникам организации».

По последним данным, общая сумма задолженности предприятия перед строителями составила более 7,3 млн рублей.

В настоящее время следователи изучают документацию компании, допрашивают свидетелей и выясняют точное количество пострадавших.