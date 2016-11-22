Минск, 22 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Взаимодействие Евразийского экономического совета (ЕАЭС) с Евросоюзом станет темой заседания коллегии МИД России и Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 22 ноября, на встрече коллегии в Минске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров озвучил темы, которые будут рассмотрены на заседании белорусских и российских дипломатов: координация действий в ООН, переговоров с Пекином о соглашении по торгово-экономическому сотрудничеству. Также будет затронут вопрос работы в формате Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Нам также предстоит сегодня рассмотреть вопросы взаимодействия с Европейским Союзом, в том числе, в контексте инициатив по сопряжению дальнейших интеграционных процессов на европейском континенте», — сказал Лавров.

В связи с этим, по словам министра, и была выдвинута инициатива по созданию общего экономического и гуманитарного пространства. Лавров подчеркнул, что для диалога ЕАЭС/ЕС требуется уважение к принципам суверенитета стран. Важно, чтобы участники диалога признавали принцип отказа «от практики вмешательства в другие дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия и Белоруссия смогли показать все преимущества поступательного сближения. Подходы двух стран в ООН совпадают практически полностью по всем вопросам, и в качестве примера привёл поддержку ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о неприемлемости неонацизма.