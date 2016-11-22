Капустин Яр, Астраханская область, 22 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Астраханской области увековечили память о Великой Отечественной войне. О суровых 40-х напоминает памятник советскому солдату. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры и туризма 22 ноября, торжественное открытие монумента, состоявшееся на площади Победы в селе Капустин Яр, было приурочено ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Astrobl.ru Памятник советскому солдату в селе Капустин Яр

Мемориал изготовлен в рамках программы по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны за счёт средств Российского военно-исторического общества и установлен по инициативе реготделения РВИО на месте старого монумента. Памятник создал московский скульптор-монументалист Денис Стритович. На постаменте возвышается трехметровая фигура солдата, по бокам расположены два пилона.

«В тот период, когда решалась судьба страны, когда от битвы на Волге во многом зависел исход всей войны, Капустин Яр стал намного ближе к передовой, обеспечивая тылы армии, посылая на фронт своих лучших сынов, служа транзитным пунктом для военных грузов. Поэтому памятник символизирует подвиг всех, кто воевал и ковал победу в тылу», — пояснили в министерстве.

В ходе церемонии по площади Победы, где установлен памятник, прошло шествие Бессмертного полка. В знак памяти и почтения павших в бою возложили цветы, была объявлена минута молчания.

Это не единственное напоминание о страшной войне в Астраханской области. Так, в прошлом году в рамках празднования 70-летия Великой Победы в посёлке Красные Баррикады Икрянинского района открылся после реконструкции мемориал участников Великой Отечественной войны. Автор памятника — заслуженный художник России Сергей Приказчиков, архитектор — Дмитрий Приказчиков. Новый постамент представляет собой девятиметровую стелу с подсветкой, полутораметровыми в размахе крыльев журавлями, трёхметровым бронзовым 700-килограммовым воином, Вечным огнём и четырьмя плитами с именами погибших в войне односельчан.

О далеких 40-х напоминает и мемориальный танк Т-34 модификации Т-34−85, установленный на восточной оконечности бульвара Победы в Астрахани. Еще один знак в виде гранитного указателя, на котором выгравирована надпись «На этом месте в годы Великой Отечественной войны в 1942 году была организована Ледовая переправа», находится на городской набережной Волги в областном центре рядом с историческим зданием «Общества спасения на водах» (ОСВОД). Это не первый памятный знак о переправе, в 2006 году на набережной уже был установлен гранитный обелиск, он находился в небольшом скверике с металлической оградой, но в 2007 году он был демонтирован в связи с началом работ по реконструкции набережной. А после открытия обновленной набережной его так и не вернули обратно по неизвестным причинам.