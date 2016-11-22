Москва, 22 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку в отношении южнокорейской компании Samsung на предмет координации цен на смартфоны на рынке Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, заявил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев в кулуарах «Форума действий».

Buybackworld.com Компания Samsung

«На Samsung у нас жалобы есть, мы проверяем, — говорит Тенишев. — Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2016 г. ФАС возбудила административное дело в отношении группы компаний в составе Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, ООО «Эппл Рус», Apple Operations International, Apple Inc по признакам координации цен на смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

Читайте также: ФАС рассмотрит дело о возможном нарушении конкуренции со стороны Apple

Читайте также: ФАС возбудила дело в отношении Apple